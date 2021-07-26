Вспышка неизлечимой инфекции произошла в США

Врачи выявили в нескольких больницах Вашингтона и штата Техас пациентов с разновидностью грибковой инфекции Candida Auris. Болезнь оказалась неизлечимой, сообщило издание The New York Times.

«Если бы вы хотели представить себе кошмарный сценарий с патогеном, устойчивым к любым лекарствам, это именно он», — заявил доктор Корнелиус Дж. Клэнси.

Грибковая инфекция устойчива ко всем существующим препаратам. Около трети заразившихся пациентов умерли в течение месяца. При этом они уже были больны, поэтому нельзя утверждать, что причиной смерти стала Candida Auris. У 5-10 людей появилась серьезная инфекция кровотока отметило издание.

По словам ученых, для здоровых людей Candida Auris является относительно безопасной инфекцией. Но для больных людей с ослабленным иммунитетом заражение может быть смертельно. Специалисты считают, что теперь в группу риска входят значительно большее количество людей из-за пандемии. Они пояснили, что коронавирус ускорил распространение грибковой инфекции.

Впервые возбудитель Candida Auris зафиксировали в 2009 году на территории Японии.