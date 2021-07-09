Индусы стали заражаться вирусом Зика. Его переносят комары

Индийские врачи зафиксировали первый случай заражения вирусом Зика. Инфекцию переносят комары, а симптомы заболевания похожи на проявления лихорадки денге.

Вирус Зика подхватила 24-летняя жительница Парассалы, сообщила министр здравоохранения Вина Джордж. Первые симптомы у женщины появились 28 июня во время лечения в частной больнице. В начале месяца пациентка родила ребенка. Сейчас медики оценивают ее состояние как стабильное, уточнило издание India Today.

Зараженная вирусом Зика не покидала пределы своего штата. При этом ее дом находится на границе со штатом Тамилнад. На прошлой неделе похожие симптомы заболевания появились у матери девушки. Они похожи на симптомы лихорадки денге, при которой наблюдаются жар, кожная сыпь и боли в суставах.

Врачи предполагают, что всего вирусом заразились 13 человек. Но пока правительство штата ожидает подтверждения от Национального института вирусологии в Пуне.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вирус Зика переносят комары Aedes. Впервые вирус обнаружили у обезьян в Уганде в 1947 году. Инкубационный период составляет от трех дней до двух недель.