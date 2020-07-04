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    04 июля 2020, 20:52

    Индус заказал у ювелира золотую маску от коронавируса

    Алена Макаренко

    Житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде заказал себе у ювелира защитную маску из золота. Так он спасается от коронавируса, сообщило РИА «Новости».

    «Идея сделать золотую маску, пришла мне в голову, когда я увидел человека в маске из серебра. Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил: а почему бы мне не носить золотую маску?» — рассказал он.

    Маска весит около 2,5 килограмма. В ней проделаны небольшие отверстия для дыхания. Роскошное средство индивидуальной защиты обошлось заказчику почти в 3870 американских долларов.

    По словам Кураде, маска наделала много шуму среди местных жителей и в СМИ.

    «Я стал центром внимания, когда в золотой маске вышел на улицу. Хотя увлечение моей семьи золотом широко известно в этом регионе, золотая маска — это совершенно новая вещь, поэтому людям и было любопытно», — добавил он.

    Индиец знает, что маски самой по себе недостаточно, важно еще соблюдать дистанцию и мыть руки, отметило ИА Nation News.

    По последним данным Минздрава Индии, в стране коронавирус выявили у 648 315 человек. Из них 394 433 пациента выздоровели, 18 655 граждан умерли.