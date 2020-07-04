Индус заказал у ювелира золотую маску от коронавируса

«Идея сделать золотую маску, пришла мне в голову, когда я увидел человека в маске из серебра. Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил: а почему бы мне не носить золотую маску?» — рассказал он.

Маска весит около 2,5 килограмма. В ней проделаны небольшие отверстия для дыхания. Роскошное средство индивидуальной защиты обошлось заказчику почти в 3870 американских долларов.

По словам Кураде, маска наделала много шуму среди местных жителей и в СМИ.

«Я стал центром внимания, когда в золотой маске вышел на улицу. Хотя увлечение моей семьи золотом широко известно в этом регионе, золотая маска — это совершенно новая вещь, поэтому людям и было любопытно», — добавил он.

Индиец знает, что маски самой по себе недостаточно, важно еще соблюдать дистанцию и мыть руки, отметило ИА Nation News.

По последним данным Минздрава Индии, в стране коронавирус выявили у 648 315 человек. Из них 394 433 пациента выздоровели, 18 655 граждан умерли.