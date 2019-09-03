Индус в скафандре «прогулялся по Луне». Декорациями стали дороги Бангалора
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Видео опубликовал в Instagram индийский художник Баадал Нанджундасвами. На первых секундах ролика кто-то в костюме космонавта идет по территории, которая очень смахивает на поверхность Луны. Причем все движения, как и полагается, выполняются медленно, как это бы было на настоящем спутнике. Затем мимо мужчины проезжают автомобили, а на заднем плане появляется здание. После этого становится понятно, что съемки проходили на обычной разбитой дороге.
Как пишет Bangalore Mirror, так называемого космонавта можно было увидеть 1 сентября на центральной улице Бангалора. Сам художник объяснил перформанс тем, что хотел привлечь внимание властей к проблеме плохих дорог.
«Я замечаю много выбоин на дорогах в городе. Состояние дорог меня немного шокирует», — пояснил Нанджундасвами.
Для создания видео художник пригласил местного актера Поорначандру Майсура. Именно он сыграл роль космонавта в ролике. При этом артист подчеркнул, что жители не были против и даже помогали процессу.
«Некоторые даже регулировали дорожное движение, чтобы мы успели переделать выбоины в кратеры. Другие вызвались приносить воду, чтобы мы смешивали краски», — рассказал Майсура.
После публикации в соцсети власти Индии начали дорожные работы в городе. Это уже не первая подобная работа художника. Нанджундасвами и раньше добивался восстановления дорог своими работами. Он обыгрывал рисунками отсутствие люков, ямы и выбоины.