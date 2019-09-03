Индус в скафандре «прогулялся по Луне». Декорациями стали дороги Бангалора

Пользователи Сети увидели необычное видео на просторах интернета. На первый взгляд на кадрах космонавт идет по поверхности Луны, но при дальнейшем просмотре все оказывается совсем не так.

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Видео опубликовал в Instagram индийский художник Баадал Нанджундасвами. На первых секундах ролика кто-то в костюме космонавта идет по территории, которая очень смахивает на поверхность Луны. Причем все движения, как и полагается, выполняются медленно, как это бы было на настоящем спутнике. Затем мимо мужчины проезжают автомобили, а на заднем плане появляется здание. После этого становится понятно, что съемки проходили на обычной разбитой дороге.

Как пишет Bangalore Mirror, так называемого космонавта можно было увидеть 1 сентября на центральной улице Бангалора. Сам художник объяснил перформанс тем, что хотел привлечь внимание властей к проблеме плохих дорог.

«Я замечаю много выбоин на дорогах в городе. Состояние дорог меня немного шокирует», — пояснил Нанджундасвами.

Для создания видео художник пригласил местного актера Поорначандру Майсура. Именно он сыграл роль космонавта в ролике. При этом артист подчеркнул, что жители не были против и даже помогали процессу.

«Некоторые даже регулировали дорожное движение, чтобы мы успели переделать выбоины в кратеры. Другие вызвались приносить воду, чтобы мы смешивали краски», — рассказал Майсура.

После публикации в соцсети власти Индии начали дорожные работы в городе. Это уже не первая подобная работа художника. Нанджундасвами и раньше добивался восстановления дорог своими работами. Он обыгрывал рисунками отсутствие люков, ямы и выбоины.