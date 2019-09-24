Индонезийцы вышли на протест против запрета на секс до брака

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В Индонезии проживают около 266 миллионов человек, 88% из них исповедуют ислам. Индонезия является страной с самым большим мусульманским населением в мире. Как отмечала The New York Times, многие статьи законопроекта содержат элементы шариата — исламского правового кодекса.

Парламент страны должен был рассмотреть законопроект 24 сентября, однако на фоне общественного недовольства президент республики Джоко Видодо перенес его обсуждение на 27 сентября. Глава государства заявил, что поправки нужно еще проработать.

В столице страны Джакарте протесты привели к столкновениям с полицией. В полицейских летели камни, в ответ против демонстрантов был применен слезоточивый газ и водометы.

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Поправки в уголовный кодекс предусматривают до года тюремного заключения за занятие сексом между неженатыми людьми, в том числе геями и лесбиянками. До шести месяцев тюрьмы может грозить за сожительство без заключения брака.

До четырех лет тюремного заключения может грозить за аборт. Исключением названы случаи, когда беременность прервали по медицинским показаниям, или она наступила при изнасиловании.