Индонезийцев поймали на продаже использованных ковид-тестов

В Индонезии сотрудники фармкомпании Kimia Farma при тестировании на коронавирус в аэропорту повторно использовали наборы для взятия мазков из носа. Об этом сообщила «Би-би-си».

Жуликов поймали на том, что они мыли использованные наборы для теста, упаковывали их заново и продавали новым пассажирам в аэропорту Медана. По оценке полиции, за последние полгода таким образом они могли обмануть до девяти тысяч человек.

Мошенничество вскрылось после того, как в полицию пожаловались 23 пассажира. Результаты тестов у них оказались положительными, но ложными. Для проверки в аэропорт отправили полицейского в штатском, который под видом пассажира прошел тестирование. Тест показал, что у него коронавирус. Он вызвал подкрепление.

Приехали стражи порядка и провели обыск в пункте тестирования. Там они и обнаружили набор для теста, который сотрудники Kimia Farma собирались использовать по второму разу. Задержали пять человек, из компании их уже уволили, пообещав усилить контроль.

Жителям Кипра в начале этого года начали рассылать ложные SMS о контактах с людьми, зараженными коронавирусом. Власти объяснили, что это был технический сбой.