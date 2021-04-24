Индонезийские военные назвали вероятную причину гибели подлодки

Подлодка Индонезии KRI Nanggala-402, пропавшая с 53 моряками на борту, была найдена в субботу в Балийском море. Обнаруженные обломки подтвердили опасения, что субмарина затонула и треснула, сообщил Reuters начальник индонезийских ВМС Юдо Маргоно.

Судно, построенное в 1978 году, было способно выдерживать давление на глубине до 500 метров. Но, судя по данным гидролокаторов, оно затонуло на глубине около 850 метров. Стальной корпус подлодки мог попросту треснуть. Обломки субмарины обнаружили на месте, где она находилась незадолго до исчезновения. Связь с подлодкой была потеряна в среду. Она исчезла из радаров у берегов Бали, куда отправилась на торпедные учения.

Среди обломков обнаружили бутылки и губки, используемые для смазки перископов. На некоторых обломках были нанесены корейские символы, что указывает на их причастность к исчезнувшему судну. Известно, что в 2012 году оно проходило ремонт в Южной Корее. В море нашли часть торпедного аппарата и обертку трубы охладителя.

Военные в Индонезии пока не могут сказать, что именно привело к катастрофе. Но, судя по всему, подлодка ушла под воду резко и быстро, учитывая, что она не давала никаких оповещений и не реагировала на сигналы гидролокатора.