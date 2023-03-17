Мир 17 марта 2023, 18:44 Индонезия заявила о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией Посол Таварес: Индонезия надеется на возобновление прямых рейсов с Россией до конца года РИА «Новости»

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Индонезия рассчитывает на возобновление прямого авиасообщения с Россией до конца года. Об этом ТАСС сообщил посол республики в Москве Хосе Таварес.

«Я надеюсь на это», — сказал он.

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По словам посла, российские авиакомпании готовы начать отправлять рейсы в Индонезию. Также поступила просьба министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади вести работу над возобновлением рейсов из России на Бали, добавил Таварес.

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Российским авиаперевозчикам нужны гарантии того, что воздушные суда не арестуют. Поэтому сейчас продолжается обсуждение технических деталей.

«Индонезия ожидает, что российские авиакомпании снова начнут летать в Индонезию, в результате больше туристов будут посещать нашу страну, также это будет содействовать нашей торговле», — резюмировал он.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что Индонезия вряд ли отменит бесплатные визы для российских туристов, которые им выдают по прилете в страну. По его словам, между странами нарушился обмен туристами. Также на это повлияло отсутствие регулярных рейсов. В итоге часть россиян продолжает находиться в Индонезии нелегально.