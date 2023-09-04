Мир 04 сентября 2023, 18:36 Индонезия ввела «золотые визы» за инвестиции от 350 тысяч долларов The Jakarta Post: Индонезия запустила программу «золотых виз» Unsplash

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Индонезия планирует запустить программу «золотых виз», которая позволит привлечь больше инвесторов в экономику страны. Об этом сообщило издание The Jakarta Post со ссылкой на заявление министерства юстиции.

Новая виза позволит инвесторам получить вид на жительство на срок от пяти до 10 лет. Минимальная сумма вложений для получения «золотого» документа составила от 350 до 700 тысяч долларов США.

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«По прибытии в Индонезию обладателям золотой визы больше не нужно подавать заявление на получение разрешения», — сообщило издание.

Для получения пятилетней визы иностранцу в среднем потребуется вложить более двух миллионов долларов, а десятилетние визы будут выдавать бизнесменам, которые инвестировали не меньше пяти миллионов долларов.

Ранее Таиланд запланировал увеличить срок безвизового пребывания россиян до 90 дней. По мнению премьер-министра страны Сеттха Тхависина, инициатива будет актуальной для жителей северных широт.