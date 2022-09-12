Индонезия стала одной из потенциальных стран-покупательниц российской нефти | 360°

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Индонезия стала одной из потенциальных стран-покупательниц российской нефти

FT: президент Индонезии допустил покупку нефти из России со скидкой 30%

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Власти Индонезии рассматривают покупку нефти из России. Президент Джоко Видодо в интервью The Financial Times не исключил такую возможность и заявил, что Россия предложила цену на 30% ниже рыночной.

«Мы отслеживаем все варианты. Если появится страна, которая предложит лучшую цену, — конечно», — ответил он на вопрос о покупке нефти из России.

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По словам Джоко Видодо, задача правительства — найти возможности для удовлетворения энергетических потребностей страны. Россия же предложила импортировать нефть по цене на 30% ниже рыночной. Индонезия не закупала отечественную нефть в больших объемах на протяжении многих лет. Если сделка состоится, она рискнет попасть под санкции Евросоюза из-за цен ниже потолка.

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Министры финансов стран G7 договорились ввести порог цен на нефть из России. Они запретят страховать танкеры с топливом, которое продали по цене выше предельно допустимых значений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что в этом случае Россия перенаправит потоки нефти в страны с рыночными условиями. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал потолок цен «полом» и напомнил, что 80% населения мира не поддержали санкции против России.

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