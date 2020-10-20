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    20 октября 2020, 19:13

    Индонезия сохранила нейтралитет в конфликте США и Китая

    Дарья Морозова

    Индонезийский лидер Джоко Видодо не разрешил американским военным находиться на территории страны. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на Reuters.

    По данным агенства, Америка хотела иметь поддержку в конфликте с Китаем. Индонезийские чиновники пояснили, что Видодо удивила такая просьба, так как Индонезия всегда сохранял нейтралитет во внешней политике.

    «Страна никогда не позволяла иностранным военным действовать там», — пояснили они.