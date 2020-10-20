Индонезия сохранила нейтралитет в конфликте США и Китая
Индонезийский лидер Джоко Видодо не разрешил американским военным находиться на территории страны. Об этом сообщил портал «Политика сегодня» со ссылкой на Reuters.
По данным агенства, Америка хотела иметь поддержку в конфликте с Китаем. Индонезийские чиновники пояснили, что Видодо удивила такая просьба, так как Индонезия всегда сохранял нейтралитет во внешней политике.
«Страна никогда не позволяла иностранным военным действовать там», — пояснили они.