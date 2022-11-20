Мир 20 ноября 2022, 08:35 Индонезия с уважением отнеслась к решению Путина не ехать на саммит G20 Посол Индонезии Таварес: страна уважает решение Путина не ехать на саммит G20

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В Индонезии с уважением встретили решение российского президента Владимира Путина не ехать на саммит G20 на Бали. Об этом РИА «Новости» рассказал посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес.

«Мы уважаем решение <…> президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит! , — отметил дипломат.

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Он добавил, что в Индонезии понимают: для этого «были причины».

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Российскую делегацию на саммите «Большой двадцатки» представляли глава МИД Сергей Лавров и министр финансов Антон Силуанов. По мнению Тавареса, мероприятие прошло успешно и «достигло поставленных целей», несмотря на предшествовавшие ему сложности. Индонезия постралась сделать все «на высшем уровне», подчеркнул посол. Он также заявил о намерении своей страны продолжать укреплять отношения с Россией во многих аспектах: от политического до культурного.

Ранее турецкие СМИ отмечали, что Соединенным Штатам на саммите не удалось переманить на свою сторону союзников России — США потерпели фиаско в «новой холодной войне». Об этом написал «Царьград».