Мир 13 ноября 2022, 19:39 Индонезия призвала страны Запада меньше критиковать Россию на саммите G20 Президент Индонезии Видодо выступил за смягчение риторики в отношении РФ на саммите G20 РИА «Новости»

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Президент Индонезии Джоко Видодо призвал лидеров западных стран смягчить риторику в отношении России в рамках саммита G20, сообщила газета Politico. По данным источников издания, позицию Видодо разделяют и другие индонезийские политики.

Издание увидело в заявлении Видодо попытку властей Индонезии оказывать давление на должностных лиц США, Австралии, Японии и стран Европы.

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По данным источников Politico, президент Индонезии указывал на необходимость продемонстрировать гибкость и задуматься об использовании менее жесткой риторики, чтобы Россия согласилась на коммюнике по завершении саммита.

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Официальное заявление стало бы для Видодо личным успехом. Индонезийский лидер, по мнению собеседников издания, считает себя председателем «самого сложного» саммита «Большой двадцатки».

По информации Politico, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Бразилия не собираются осуждать политику России. Более того, КНР сочтет невозможным принятие любой непосредственной критики в адрес РФ.

Делегацию России на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент Владимир Путин не будет принимать участия в мероприятии из-за графика, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.