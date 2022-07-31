Индонезия осталась без Stream, CS: GO и PayPal

В Индонезии заблокировали ряд сервисов, которые не выполнили условия местного аналога закона о «приземлении». Об этом сообщило агентство Reuters.

Среди таких сервисов — игровые площадки Steam, CS: GO и Epic Games, а также платежная система PayPal. Также в опалу попал поисковик Yahoo.

Компании-владельцы этих ресурсов не прошли обязательную процедуру лицензирования и регистрации в правительственной базе данных. Они должны были сделать это до 27 июля 2022 года по местному аналогу закона о «приземлении».

Жители Индонезии пожаловались на оперативность некоторых провайдеров — те быстро выполнили указания властей и заблокировали доступ к опальным сервисам. В итоге поиграть в CS: GO, выполнить перевод через PayPal или найти нужную информацию через Yahoo можно только с помощью VPN.

Местные жители сообщили, что по состоянию на 31 июля не все провайдеры ввели такие ограничения. В связи с этим у некоторых людей проблем с доступом по-прежнему нет.