Индонезия начала сеять облака. Так предотвращают лесные пожары

Местные власти направили десятки тысяч человек и несколько десятков бомбардировочных самолетов. С помощью особой технологии они должны будут засеять облака и таким образом вызвать дожди. Эта методика часто используется в засушливых регионах.

Для этого специалисты используют химические вещества, например, сухой лед или иодид серебра. Засев облаков происходит из самолетов. Они разносят ледяные капли, которые будут размораживаться и превращаться в капельки воды, падающие на землю.

Сейчас облака экстренно засеивают на Суматре, чуть позже технологию применят на Борнео.

«Эти операции должны были продолжаться в течение всего сухого сезона, который, как ожидается, закончится примерно в сентябре. Мы предпринимаем этот шаг до начала лесных пожаров», — рассказали руководители миссии.

Особое внимание специалисты уделят болотистым, богатым углеродом торфяникам, которые легко воспламеняются.