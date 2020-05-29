    29 мая 2020, 16:36

    Индонезия начала сеять облака. Так предотвращают лесные пожары

    Алена Макаренко

    Индонезия начала засевать облака, чтобы пошли дожди. Пока это единственный способ остановить ежегодные лесные пожары в Юго-Восточной Азии, из-за которых в регионе стоит смог и дымка. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Phys.org.
    Индонезия начала сеять облака. Так предотвращают лесные пожары

    Местные власти направили десятки тысяч человек и несколько десятков бомбардировочных самолетов. С помощью особой технологии они должны будут засеять облака и таким образом вызвать дожди. Эта методика часто используется в засушливых регионах.

    Для этого специалисты используют химические вещества, например, сухой лед или иодид серебра. Засев облаков происходит из самолетов. Они разносят ледяные капли, которые будут размораживаться и превращаться в капельки воды, падающие на землю.

    Сейчас облака экстренно засеивают на Суматре, чуть позже технологию применят на Борнео.

    «Эти операции должны были продолжаться в течение всего сухого сезона, который, как ожидается, закончится примерно в сентябре. Мы предпринимаем этот шаг до начала лесных пожаров», — рассказали руководители миссии.

    Особое внимание специалисты уделят болотистым, богатым углеродом торфяникам, которые легко воспламеняются.