Индонезия может выбрать американские F-16 вместо российских Су-35

Юю Сутисн рассказал, что покупку F-16 Block 72 последней модификации запросят в январе 2020 года. Покупка американских истребителей станет частью пятилетнего стратегического плана до 2024 года. По словам маршала, деньги на приобретение самолетов выделят отдельно, а не из военного бюджета.

Ранее Индонезия заявляла о желании купить 11 российских Су-35. Юю Сутисн заверил, что Индонезия вовсе не отказывается от российских истребителей. По его словам, Су-35 заменят устаревшие F-5E/F. Однако сделку до сих пор не осуществили из-за американского закона CAATSA. Он предполагает введение санкций против стран, которые заключают сделки с оборонными ведомствами России.