Индонезия будет вывозить зараженных коронавирусом на необитаемый остров

Необитаемый остров станет пристанищем для зараженных коронавирусом в Индонезии. Местные власти устроят вдали от массового скопления людей изолятор и карантинный центр.

Как сообщило издание Jakarta Post, со ссылкой на главнокомандующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто, заболевших будут вывозить на необитаемый остров Галанг. На нем есть несколько зданий, в которых в конце прошлого века несколько лет жили беженцы из Вьетнама. С 1996 года там никого нет. Ранее в Индонезии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом.

2019-nCoV распространился по всему миру за два с небольшим месяца. Первые случаи заболевания медики отметили в китайском мегаполисе Ухане в декабре 2019 года (провинция Хубэй). Всего от коронавируса в мире уже умерли более трех тысяч человек.

В эпицентре заболевания жертв инфекции больше всего. С момента вспышки болезни коронавирусом заразились 93 тысячи человек. 50 тысяч человек смогли вылечиться. В десятках стран приняты все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить эпидемии.