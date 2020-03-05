Индонезия будет вывозить зараженных коронавирусом на необитаемый остров
Как сообщило издание Jakarta Post, со ссылкой на главнокомандующего ВС Индонезии Хади Тьяджанто, заболевших будут вывозить на необитаемый остров Галанг. На нем есть несколько зданий, в которых в конце прошлого века несколько лет жили беженцы из Вьетнама. С 1996 года там никого нет. Ранее в Индонезии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом.
2019-nCoV распространился по всему миру за два с небольшим месяца. Первые случаи заболевания медики отметили в китайском мегаполисе Ухане в декабре 2019 года (провинция Хубэй). Всего от коронавируса в мире уже умерли более трех тысяч человек.
В эпицентре заболевания жертв инфекции больше всего. С момента вспышки болезни коронавирусом заразились 93 тысячи человек. 50 тысяч человек смогли вылечиться. В десятках стран приняты все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить эпидемии.