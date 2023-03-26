Мир 26 марта 2023, 01:01 Индонезиец чуть не умер во время секса из-за разрыва аневризмы Газета Daily Mail: в Индонезии мужчина чуть не умер во время секса из-за разрыва аневризмы freepik

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Индонезийские медики рассказали о случае разрыва аневризмы головного мозга во время секса у 42-летнего мужчины. Во время госпитализации давление пациента было опасно высоким. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Мужчина потерял сознание во время полового акта, затем его вырвало, он почувствовал слабость в правой части тела и по дороге в больницу перенес серию судорог по всему телу.

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Врачи обнаружили разрыв аневризмы, то есть выпячивание стенки кровеносного сосуда, в его мозге. Это вызвало кровоизлияние, которое могло привести к смерти или длительному неврологическому заболеванию.

Медицинская команда считает, что недуг был вызван физическим напряжением во время полового акта. При госпитализации артериальное давление мужчины было предельно высоким — 183/105 миллиметров ртутного столба. Нормальным для него было бы давление до 120/80.

Пациент смог вернуть способность двигать правой стороной тела. Однако он получил другие проблемы со здоровьем.

Опрос, результаты которого опубликовали на сайте USADA показал, что треть всех американских спортсменов боятся заниматься сексом из-за допинга.