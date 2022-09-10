Индийский министр нефти заявил о скептическом отношении к потолку цен на нефть из России | 360°

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Индийский министр нефти заявил о скептическом отношении к потолку цен на нефть из России

Министр нефти Индии Пури заявил о скептическом отношении к потолку цен на нефть из России

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Мировой рынок скептически относится к идее ввести ограничение цен на российскую нефть, заявил министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури в эфире телеканала «Россия-1».

«Многие в мире относятся скептически к предложению ограничить цены на российскую нефть, и это не лично мое мнение, а мнение рынка», — заметил индийский чиновник.

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По его словам, у Индии и России крепкие отношения, они затрагивают не только вопрос энергоресурсов. Введенное Западом эмбарго на закупки нефти из России привело к росту цен. Это также позволило России направить большой объем сырья на индийский и китайский рынки.

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В начале сентября министры финансов «Большой семерки» предложили ввести потолок цен на нефть из России. Президент Владимир Путин считает это решение глупым. В США надеются, что этот шаг ударит по российской экономике.

Индия

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