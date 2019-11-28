Индию заинтересовали поставки коксующего угля из России

По данным издания, в минувший вторник в Нью-Дели состоялась встреча гендиректора Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонида Петухова и главы Миннефти Индии Дхармендры Прадхана.

Стороны обсудили вопросы развития экономических связей между странами. В частности, речь шла о поставках коксующего угля. Индийский министр попросил Петухова подготовить конкретные предложения по этому вопросу.