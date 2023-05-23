Мир 23 мая 2023, 12:33 Индию предупредили о последствиях в случае включения России в черный список FATF Bloomberg: Россия сообщила Индии о последствиях в случае включения в черный список FATF РИА «Новости»

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Россия уведомила Индию о вероятных последствиях в случае попадания страны в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В настоящее время в этом списке находятся КНДР, Иран и Мьянма. Украина требует добавить в него Россию, что грозит для последней усилением контроля со стороны финансовых организаций.

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«Россия связалась с Индией и предупредила о каскаде негативных и непредсказуемых последствий для сотрудничества в транспортной, энергетической и оборонной отраслях, если ее включат в список», — отметили в материале.

Кроме того, в случае попадания России в список FATF пострадает сотрудничество стран в нефтегазовой и авиационной сферах.

Ранее Минобороны Индии назвало связи в области обороны столпом взаимовыгодного сотрудничества с Россией, писал RT.