Индийцы поставили на дыбы российский танк Т-72

Под воодушевленные возгласы публики танкТ-72М1 едва не заехал на трибуну, остановившись в нескольких метрах от нее.

Один из зрителей опубликовал видео трюка в Twitter.

Отмечается, что Т-72М1 — экспортная версия советского танка Т-72М, от которого отличается наличием 16-миллиметрового броневого листа на верхней лобовой части корпуса. Кроме того, защищена комбинированной броней и башня экспортной версии.

Сейчас у индийских вооруженных сил около двух тысяч Т-72М1. Однако основную ставку Индия делает на Т-90С — более современные танки, также российского производства.