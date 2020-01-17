Индийцы поставили на дыбы российский танк Т-72
В ходе празднования Дня армии индийские механики поразили зрителей отчаянным трюком на российском танке. Об этом сообщил портал «Утро.ру».
Под воодушевленные возгласы публики танкТ-72М1 едва не заехал на трибуну, остановившись в нескольких метрах от нее.
Один из зрителей опубликовал видео трюка в Twitter.
Отмечается, что Т-72М1 — экспортная версия советского танка Т-72М, от которого отличается наличием 16-миллиметрового броневого листа на верхней лобовой части корпуса. Кроме того, защищена комбинированной броней и башня экспортной версии.
Сейчас у индийских вооруженных сил около двух тысяч Т-72М1. Однако основную ставку Индия делает на Т-90С — более современные танки, также российского производства.