Индийскую девочку посчитали воплощением божества из-за генетического дефекта

Девочку, которая родилась в Индии, местные жители посчитали воплощением бога Ганеши. Все дело в необычном генетическом отклонении, написала «Газета.ru» со ссылкой на Daily Star.

Ребенок родился с отклонением — вместо носа у девочки был отросток, напоминающий хобот слона. Сначала девочка была изгоем из-за своего дефекта, однако вскоре он же сделал ее знаменитостью.

Местные жители посчитали, что ребенок является воплощением индуистского бога Ганеши, который изображается как человек с головой слона. Считается, что он приносит благополучие и покой. Поэтому к родившемуся с дефектом ребенку многие стали приходить за благословением.

Сейчас девочке уже сделали операцию по удалению отростка, впереди ее ждет несколько операций по коррекции лица.