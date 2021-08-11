Индийское СМИ оценило военные учения России и Китая

Совместные военные маневры России и Китая являются ответом на действия США. Таким мнением поделились эксперты индийского издания EurAsian Times, передала «ПолитРоссия».

Автором публикации является Джаянта Калита. Он рассказал о крупномасштабных стратегических военных учениях России и Китая. Они проходили на северо-западе КНР. По мнению Калита, подобные меры являются ответом России и Китая на действия США, так как сейчас американские военные проводят многомесячные военные игры со своими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Это первый случай, когда НОАК направила истребители-невидимки J-20 для участия в совместных учениях с другой страной. Этот шаг НОАК позволит российским военным получить больше информации о J-20 Mighty Dragon, который конкурирует с российским Су-57», — сказано в публикации.

Как отметили аналитики, такая стратегия является показателем высокого уровня сотрудничества и взаимного доверия между Россией и Китаем. Журналист отметил, что для Китая это первые совместные военные учения после вспышки коронавируса.