Индийским ученым разрешили начать производство вакцины от «омикрона»

В Индии начнут производить вакцину от штамма коронавируса «омикрон». Ученые уже получили одобрение от медицинского регулятора страны — генерального контролера по лекарственным средствам.

Разрешение на производство вакцины для ее изучения, тестирования и анализа выдали Институту сыворотки Индии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на приказ регулятора.

«Со ссылкой на вашу заявку ознакомьтесь с настоящим разрешением на производство вакцины с наночастицами белка SARS-CoV-2 RS (COVID-19) с рекомбинантным спайковым белком (штамм „омикрон“)», — сказано в документе.

Работу над вакциной против «омикрона» специалисты института вели вместе с компанией Novavax Inc. В январе они запросили разрешение у индийских властей на ее производство, чтобы провести тесты.

Штамм «омикрон» выявили в африканских странах в ноябре 2021 года. Он отличается высокой заразностью. ВОЗ классифицировала этот вариант коронавируса как «вызывающий беспокойство».

У заразившихся «омикроном» возникает усталость, головная боль, ломота в теле и потливость.