Индийский змеелов спас гиену, которую атаковал гигантский питон

Жители индийского штата Мадхья-Прадеш спасли гиену, на которую напал гигантский питон. Об этом сообщил Newsflare.

По данным издания, драку питона и гиены увидел местный житель Ситарам Чаудхури. Он шел на свое поле, чтобы убрать урожай. Заметив драку, он сразу же сообщил в лесное ведомство — оттуда тут же выехал профессиональный змеелов.

К тому моменту, как специалист прибыл на место проишествия, питон уже обвился вокруг гиены, пытаясь ее задушить. Посмотреть на драку двух хищников собралось много местных жителей: на их глазах змеелов вмешался в сражение. Он поднял огромного питона голыми руками, чтобы освободить гиену.

Ее удалось спасти. И хищника, и его жертву в результате направили в город Сагар для обследования.

Ранее американский змеелов спас маленького аллигатора от нападения трехметрового питона. Это произошло в американском национальном парке Эверглейдс, где расплодились змеи длиной от 1,8 до трех метров и до 4,5 килограммов.