Впервые выявленный в Индии штамм коронавируса B.1.617 обладает мутациями, которые увеличивают его передачу. Он также может быть устойчив к антителам, что дает ему широкую возможность повторно инфицировать людей. Тем не менее, вакцинация по-прежнему сможет снизить его передачу, предотвратить тяжелые формы заболевания и смерть пациентов.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Сумья Сваминатан признала, что индийский вариант вызывает у нее большую озабоченность. Как сообщает BusinessInsider, штамм справляется с антителами, полученными и естественным путем, и вакцинацией.

«Это чрезвычайно быстро распространяющийся вариант», — сказала Сваминатан.

Тем не менее, даже если существующие вакцины борются с B.1.617 не так хорошо, как с исходными штаммами, они все равно смогут сократить распространение болезни или обеспечить ее более мягкое протекание. Поэтому в Индии как можно скорее нужно начинать кампанию по вакцинации.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США пока не назвал индийский штамм «вызывающим озабоченность» как британский или южноафриканский варианты. Но рекомендовал ограничить путешествия из Индии и 4 мая Белый дом запретил большинство поездок.

Эксперты считают, что нельзя полностью винить в нынешней вспышке в Индии B.1.617, поскольку есть и другие факторы, играющие важную роль в гигантской волне инфекций и смертей COVID-19. В частности, речь идет об «огромном социальном смешении и больших собраниях».

Российские вирусологи 9 мая получили образец индийского штамма и смогут полноценно изучить. В стране пока не зафиксированы случаи заражения B.1.617.