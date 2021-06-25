Индийский штамм коронавируса назвали вдвое заразнее уханьского

Индийский штамм коронавируса «дельта» является вдвое заразнее, чем первоначальный вариант инфекции. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

По словам ученого, индийский штамм сейчас можно встретить в 85 странах. Благодаря высокой скорости распространения эта мутация может стать доминирующей в мире.

«Эта разновидность передается по крайней мере в два раза легче, чем первоначальный вирус. Поэтому один человек может заразить не двух, а четырех, шестерых и даже восьмерых», — отметила Сваминатан.

Она добавила, что увеличилось количество случаев, когда коронавирусом заражаются сразу все члены семьи. При этом индийский штамм в два раза заразнее, чем уханьский. Более того, в нем присутствует мутация, которая способна повлиять на эффективность воздействия антител.

«Имеется обеспокоенность в отношении того, что этот штамм, возможно, становится более смертоносным», — заявила Сваминатан.

Но, как отметила эксперт, хорошая новость заключается в том, что в мире зафиксировано не так много случаев заражения «дельтой».