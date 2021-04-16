«Индийский» штамм коронавируса добрался до Великобритании

Возможно, еще более опасный «индийский» штамм коронавируса выявили в Великобритании. Медики зафиксировали 73 случая заражения в Англии и четыре — в Шотландии.

Пока об этом новом штамме известно не так много. Врачи занимаются его изучением. Пока не известно, насколько он устойчив к иммунному ответу организма, его обозначат как «вариант, вызывающий беспокойство», пишет Zimamagazine.

Так называемый «индийский» штамм коронавируса содержит две мутации в шиповом белке. Из-за этого он может получить способность избегать реакции иммунной системы организма, то есть быть более опасным.

Из-за неблагоприятной эпидемический ситуации в Великобритании Россия приостановила полеты в эту страну до 1 июня. По той же причине введен транспортный мораторий на сообщение с Турцией и Танзанией.