Мир 09 сентября 2023, 14:23 Индийский премьер выступил на сессии G20 с табличкой «Бхарат» Премьер Индии Моди выступил на сессии G20 с табличкой «Бхарат» РИА «Новости»

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Премьер Индии Наренда Моди выступил на пленарной сессии саммита G20 в Нью-Дели с табличкой «Бхарат» вместо «Индия». Об этом информировал ТАСС с места события.

Моди никак не прокомментировал свой выбор. Оба названия республики официальны, однако название «Бхарат» используется в основном для внутренней аудитории и на хинди, «Индия» — для иностранцев и на английском языке. Название страны периодически становится предметом политических споров.

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Перед саммитом лидер Индии Драупади Мурму разослала приглашения на ужин G20 с указанием своей должности как «президент Бхарата». Оппозиция немедленно ополчилась на индийское правительство за попытки отказаться от привычного многим названия страны.