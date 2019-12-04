Индийский полицейский убил пятерых сослуживцев

По данным информагентства, после атаки стрелявший свел счеты с жизнью. О его мотивах ничего не известно. Одна часть погибших скончалась на месте, другая — по прибытии в больницу. Состояние раненных медики оценивают как стабильное. Их жизни ничего не угрожает.

Издание Daily Storm рассказало, что перестрелка произошла в городе Кодинар в военном лагере Индо-Тибетской пограничной полиции. Мужчина расстрелял сослуживцев из личного оружия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.