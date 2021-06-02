Индийский океан оказался на грани экологической катастрофы из-за сгоревшего судна с кислотой

Индийский океан оказался на грани экологической катастрофы. Все дело в тонущем корабле у берегов Шри-Ланки. Судно, загруженное 25 тоннами азотной кислоты, горело 10 дней. Об этом сообщила газета «Известия».

«Худшая экологическая катастрофа в истории нашего острова! Сейчас мы пытаемся сделать так, чтобы она не распространялась дальше по побережью и океану. Но пока территория, затронутая бедствием, — огромна!» — рассказала глава агентства по обеспечению безопасности морей Даршани Лахадапура.

Судно 10 дней горело в воде. По предварительной версии, это произошло из-за утечки азотной кислоты. Моряки не смоги предотвратить распространение огня. Генеральный секретарь Партии свободы Шри-Ланки Даясири Джаясекара заявил, что теперь у них уничтожена экология по всей береговой линии. Он добавил, что к берегам острова корабль подходил уже в аварийном состоянии.

Сейчас судно продолжает тлеть, часть мазута растеклась по океану. Помимо этого, пляж очень сильно загрязнен маленькими частичками пластика. Десятки морских животных в результате погибли. Также в этом месте огранена рыбалка. Местным жителям запрещено собирать мусор из-за высокой токсичности.