Индийский генерал отметил превосходство российского вооружения перед западным

Преимущества российского вооружения отметил военный эксперт, генерал-майор индийской армии в отставке П. К. Сехгал. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российское вооружение превосходит западные аналоги простотой, надежностью и стоимостью, заявил генерал.

«Российское оружие гораздо надежнее и не выходит из строя в последнюю минуту. Западное оружие является слишком сложным и часто подводит нас, и Индия уверенно эксплуатирует российское оружие в течение последних шести десятилетий», — отметил Сехгал.

С 2017 по 2021 год Индия тратила почти половину своего оборонного бюджета на закупку российского оружия, следует из данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). В период с 2012 по 2016 годы траты Индии на вооружение из России составляли 69% оборонного бюджета страны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обозначил проблему при поставке иностранного вооружения — оно устаревает к тому времени, когда попадает в индийскую армию.