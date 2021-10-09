Индийский бодибилдер чуть более метра ростом попал в Книгу рекордов Гиннесса. Видео

При рождении руки и ноги индуса Пратика Виттхала Мохите были непропорционально короткими. Врачи сказали его родителям, что он никогда не сможет ходить или даже двигаться самостоятельно. По мнению медиков, Пратику требовалась постоянная помощь в жизни. Тем не менее, он стал самым невысоким бодибилдером в мире и вошел в Книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщил журнал Mens Health, его рост три фута и четыре дюйма (103 сантиметра). Пратик живет в Махараштре. Впервые бодибилдингом он заинтересовался в подростковом возрасте, наблюдая за тренировками своего дяди. Юноша придумал для себя строгий распорядок дня. Каждое утро он совершал 30-минутные пробежки, а вечером по два часа занимался в тренажерном зале.

«Когда я начал тренироваться, многие друзья и соседи не верили в меня и считали, что у меня ничего не получится. Но я поставил перед собой задачу, продолжал тренироваться и мотивировать себя, чтобы однажды установить мировой рекорд в бодибилдинге», — рассказал Пратик.

Он принял участие в более чем 40 соревнованиях на уровне округа, штата и страны. По словам Пратика, другие бодибилдеры часто бывают шокированы, увидев его. Но его это не смущает. Мужчина хочет ободрить и вдохновить других людей невысокого роста, столкнувшихся с аналогичными трудностями.

«Хотя наш рост небольшой, наши мечты должны быть большими. Если мы будем усердно работать с самоотдачей, мы сможем сделать невозможное возможным», — резюмировал спортсмен.

В апреле текущего года в Одинцово в возрасте 80 лет скончался олимпиец-тяжелоатлет Виктор Куренцов. Он вошел в Книгу рекордов Гиннеса как человек, поднявший больше всех тяжестей. Он удерживал свой рекорд более 10 лет.