Мир 25 августа 2023, 09:47 Индийский актер Акбар Хан умер в возрасте 74 лет

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Известный индийский актер, режиссер, продюсер и сценарист Акбар Хан скончался на 75-м году жизни в городе Карачи на юге Пакистана. Об этом сообщил сайт Reviewit.

Отмечается, что свою актерскую деятельность Хан начал с участия в фильме «Анджаан Рахайн». Наибольшую популярность актеру принесла роль в историческом сериале «Акбар Великий».

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Как сообщил сайт aif.ru, главной режиссерской работой Хана стала драма «Тадж-Махал: История вечной любви».