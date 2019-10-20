Индийских студентов заставили надеть на головы коробки на экзамене

Необычный способ борьбы со списыванием на экзамене придумали в индийском колледже Бхагат в городе Кавери (штат Карнатака) — студентам одели на головы картонные коробки с прорезями для лица.

Как сообщила газета The Times Of India, руководство учебного заведения получило за эксперимент серьезный нагоняй от заместителя директора местного комитета доуниверситетского образования С. Ч. Пирджаде.

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«Когда я узнал об этом, то немедленно отправился в колледж и приказал руководству прекратить эксперимент. Я также вынес предупреждение руководству колледжа и рассматриваю возможность дисциплинарных мер», — приводит издание слова собеседника.

Директор колледжа М. Б. Сатиш заявил, что идею с коробками на головах решили реализовать исключительно в учебных целях.

«Мы обсудили предложение со студентами и получили от них согласие», — рассказал руководитель образовательного учреждения.

Что на самом деле думают на счет этого эксперимента ученики колледжа — неизвестно.