Индийские врачи удалили «дьявольский» рог с головы мужчины. Фото

Ушиб головы обернулся для индуса нестандартной проблемой. У мужчины вырос «дьявольский рог», который за пять лет достиг 10 сантиметров. Удалять редкое новообразование пришлось местным хирургам.

У россиянки удалили опухоль головного мозга размером с апельсин Подробнее

Историю жителя Индии рассказало издание Mirror. Шьям Лал Ядав пять лет назад получил незначительную травму головы и не стал обращаться к медикам. Сначала все было хорошо, но спустя какое-то время мужчина нашел небольшой нарост на голове. Шишка стала расти, превращаясь в рог и увеличиваясь после срезания.

Когда Лал Ядав стал походить на настоящего единорога, он отправился к хирургам, которые удалили новообразование в 10 сантиметров. Оказалось, что нарост был доброкачественным и состоял из такой же структуры, как волосы — кератина.

Несмотря на успешную операцию, медики предупредили, что рог может снова появиться на голове Лал Ядава. Подобные наросты являются очень редким заболеванием, а активный рост могут провоцировать солнечные лучи.