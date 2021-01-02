Индийские ученые первыми смогли выделить «британский» штамм коронавируса

Ученые в Индии смогли первыми выделить и культивировать «британский» штамм коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил Индийский совет по медицинским исследованиям (ICMR).

В настоящее время «британский» штамм со всеми изменениями «успешно выделен и культивируется в Национальном институте вирусологии», сообщил ICMR в Twitter.

Вирус был получен из образцов, взятых у тех, кто вернулся из Соединенного Королевства. До настоящего времени ни одна другая страна не сообщала об успешном выделении этого варианта SARS-CoV-2, подчеркнули в совете. Всего в стране было выявлено 29 пациентов, заразившихся «британским» штаммом. Все они недавно прибыли из Великобритании.

В декабре ряд стран, включая Россию, приостановили авиасообщение с Британией из-за нового штамма коронавируса, который, по заявлению британских властей, оказался на 70% заразнее других. Из-за этого в Лондоне и юго-восточной части Англии объявили карантин. Позднее Латвия, Норвегия и Индия решили восстановить авиасообщение с Великобританией.