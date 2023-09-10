Мир 10 сентября 2023, 10:00 Индийские политики назвали «болливудской» организацию саммита G20 в Нью-Дели Telegraph: участники G20 испытали неловкость из-за болливудской атмосферы РИА «Новости»

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Индийские политики и активисты испытали неловкость из-за неподходящей песни, под которую организаторы саммита G20 встречали гостей. Об этом сообщила газета Telegraph.

Участники мероприятия назвали «болливудским» впечатление, которое саммит G20 в Нью-Дели произвел на них. Организаторы встречали лидеров стран в аэропорту столицы женскими танцевальными номерами и индийскими песнями, чем ошеломили гостей.

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«Были подняты вопросы по поводу осведомленности правительства Нарендры Моди об индийской культуре», — отметило издание. Издание также напомнило о переименовании страны в документах саммита.

Индийский премьер Моди выступил на пленарной сессии саммита G20 в Нью-Дели с табличкой «Бхарат» вместо традиционного названия «Индия».

Ранее МИД страны прокомментировал введение слова «Бхарат». Дипломаты попросили не считать это переименованием страны. В МИД пояснили, что государство имело два названия на официальных языках Индии: английском и хинди. Также представитель ведомства подчеркнул, что слово «Бхарат» прописано в конституции страны.