Индийские эксперты заявили о создании базы на Луне через 10 лет

Индия не смогла посадить свой аппарат на Луну из-за потери связи Подробнее

«Индия может создать производство на Луне для разработки огромных запасов ценного сырья — гелия-3 — и доставки его на Землю. Гелий-3 будет новым энергоносителем будущего», — заявил Пиллаи.

По его словам, Индия является одной из четырех стран, которые овладели необходимыми для этого технологиями. Интерес к созданию базы на Луне также проявляют США, Россия и Китай. Индия не планирует отставать в этом направлении.

Гелий-3 — побочный продукт процессов, протекающих на Солнце. По разным оценкам, на Луне находится от 500 тысяч до нескольких миллионов тонн этого вещества. Эксперты предполагают, что благодаря одной тонне гелия-3 можно получать энергию, эквивалентную той, что вырабатывается при сгорании 15 миллионов тонн нефти.

Ранее стало известно, что индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила об успешном выходе на окололунную орбиту исследовательской станции «Чандраян-2». Кроме того, ISRO попыталась осуществить прилунение посадочного модуля «Викрам», однако операция закончилась неудачей.