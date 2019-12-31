    31 декабря 2019, 22:22

    Индийские астронавты приедут в Россию для подготовки к покорению космоса

    Светлана Степанова

    Госминистр Индии Джитендра Сингх, который является куратором атомной и космической отрасли в правительстве своей страны, заявил, что индийские астронавты будут проходить подготовку в России. Этот процесс займет от полутора до двух лет. Об этом сообщило издание The Times of India.
    Индийские астронавты приедут в Россию для подготовки к покорению космоса

    Первый индийский пилотируемый космический корабль получил название «Гаганьян». Его экипаж будет готовиться к полету в России. Список астронавтов еще не утвержден. Сейчас российские специалисты создали шорт-лист кандидатов. Некоторых претендентов в дальнейшем планируют вычеркнуть.

    «После этого они [кандидаты] пройдут обучение. Период обучения может варьироваться от 18 месяцев до двух лет, поскольку этот период зависит от различных факторов, таких как индивидуальная адаптируемость», — заявил Джитендра Сингх.

    Ранее генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов сообщил, что начало тренировок индийских астронавтов запланировано на 2020 год. Будущие покорители космоса из Индии приедут в российский Центр подготовки космонавтов. Летом 2019 года между «Главкосмосом» и Центром пилотируемых космических полетов Индийской организации космических исследований был подписан контракт. Он регламентирует поддержку отбора, медицинское обследование и подготовку индийских астронавтов со стороны российских специалистов.