Индийская семья продала соседу младшую дочь, чтобы вылечить старшую

Семья в Индии решила продать 12-летнюю дочь своему соседу, который давно хотел жениться на девочке. Родители пошли на такую «сделку», чтобы оплатить лечение старшей 16-летней дочери, сообщило издание The Times of India.

Мужчина, которому продали ребенка, заплатил за него 10 тысяч рупий, хотя изначально родители назначили цену в 25 тысяч рупий. После этого мужчина устроил свадьбу и отвез девочку к своим родственникам. Но соседи услышали крики и плач, и решили вызвать полицию.

Стражи порядка допросили «молодожена» и завели на него дело. Индиец ранее уже был женат, но совместная жизнь не задалась, и супруга ушла от него.

Термиты в Индии ранее забрались в сундук и съели все сбережения местного фермера, который копил деньги на строительство дома.

Ранее в Москве 27-летняя приезжая из Тюмени пыталась продать свою несовершеннолетнюю дочь за миллион рублей. Девушка прилетела в столицу с ребенком в конце декабря 2020 года. Свою дочь она передала покупателю, договорившись о встрече в гостинице. Полицейские задержали женщину на месте, теперь ей грозит тюремный срок.