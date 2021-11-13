Индийская партия выпустила парфюм «Запах социализма»

Оппозиционная индийская партия «Самаджвади» выпустила собственный парфюм под названием «Запах социализма». По задумке авторов аромата, он должен привлечь внимание избирателей к партийной кампании. Об этом сообщил RT.

«Когда люди будут использовать духи, они почувствуют запах социализма. Это положит конец ненависти в 2022 году», — заявил лидер партии Ахилеш Ядав.

На коробку создатели поместили портрет Ядава, а флакон выполнили в цветах партии и поместили на него логотип политического объединения — велосипед.

В состав парфюма вошло 22 компонента, среди которых два доминирующих: это шафран и сандаловое дерево. Оппозиционеры считают, что эти ноты должны напоминать людям о социализме.