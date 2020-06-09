Индийская IT-компания попала под подозрение в шпионаже

Газета «Взгляд» рассказала, что с 2013 по 2020 год компания рассылала вредоносные сообщения, которые вынуждали людей отказаться от своих паролей. Они получали письма якобы от родственников и коллег. Другой вариант — сообщение под видом запросов от Facebook на вход в учетную запись. Также использовались графические уведомления об отказе от подписки на порнографический портал.