Мир 26 августа 2023, 19:05 Индия запланировала сократить поставки риса в другие страны Bloomberg: Индия введет ограничения на вывоз риса из страны Unsplash

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Индия в целях продовольственной безопасности решила ввести ограничения на экспорт риса. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Индийское правительство ввело на рис экспортную пошлину в 20%, что ограничило около 80% его поставок в другие государства.

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Так как страна была одним из главных экспортеров этого зерна, ограничения могут серьезно сократить мировые поставки риса.

«Благодаря этому шагу внутренние цены упадут, и это поможет правительству контролировать продовольственную инфляцию», — заявил президент Ассоциации экспортеров риса Кришна Рао.

При этом индийское руководство сообщило, что экспортеры, которые получили разрешение на вывоз риса до принятия ограничений, смогут продолжить поставки зерна за рубеж.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал отправку 25–50 тысяч тонн зерна нуждающимся государствам. Новую партию гуманитарной помощи должны получить шесть стран Африки.