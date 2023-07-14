Мир 14 июля 2023, 02:36 Индия захотела запретить экспорт риса на 80% Bloomberg: Индия может ввести запрет на экспорт почти всех сортов риса Freepik

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Индия может ввести запрет на поставки почти всех сортов риса, кроме «Басмати». Такую меру правительство рассматривает из-за роста цен на этот продукт внутри страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что сейчас в стране, на которую приходится 40% всего мирового экспорта риса, эта крупа подорожала примерно в два раза. Причина — инфляция и феномен Эль-Ниньо, который синоптики спрогнозировали Индии во второй половине года. Во время этого природного явления происходят засухи, пожары и сильные дожди. Все это может нанести серьезный ущерб посевам.

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«В случае введения запрета, это затронет около 80% индийского экспорта риса», — написали авторы статьи.

На фоне этих новостей акции индийских производителей риса начали серьезно падать.

Ранее стало известно, что в России впервые с мая 2022 года выросли цены на гречку. Стоимость этой крупы подросла на 0,29% за последнюю неделю.