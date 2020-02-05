Индия за 3 года закупила российского оружия на $15 млрд

Только за последние три года Индия решила закупиться российским оружием на 15 миллиардов долларов. Треть из этой суммы — полковые комплекты С-400.

«За последние три года портфель заказов превысил 15 миллиардов долларов США», — приводит РИА «Новости» слова замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимира Дрожжова.

Он добавил, что Индия — давний партнер России. Если сложить все деньги, которые она потратила на российское оружие с 1991 года, получается круглая сумма — 70 миллиардов долларов.

Самую крупную сделку в истории «Рособоронэкспорта» заключили в октябре 2018 года, когда Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов ЗРК С-400. Индия выложит за комплексы пять миллиардов долларов. Также Дрожжов рассказал, что Россия будет участвовать в тендере на строительство подлодок для Индии.

Генеральный директор «Рособороэкспорта» Александр Михеев в прошлом году рассказал, что первый С-400 поставят в Индию уже в 2021 году. Все пять полков ЗРК передадут ко второму полугодию 2025 года.