Мир 04 декабря 2023, 06:15 Индия выведет свои войска из Мальдив Президент Мальдив Муиззу: Индия выведет свои войска Unsplash

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Правительство Индии по итогам переговоров на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в ОАЭ согласилось вывести свои войска из Мальдив. Об этом объявил президент республики-архипелага Мохамед Муиззу, сообщило агентство Reuters.

«В ходе проведенных нами обсуждений индийское правительство согласилось вывести индийских солдат», — сказал он.

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Со своей стороны Мальдивская республика создаст комитет высокого уровня для решения вопросов, связанных с совместными проектами развития. Мохамед Муиззу заявил, что государство ценит помощь Индии.

Численность индийской группировки составляла около 75 человек. Мохамед Муиззу победил на выборах в октябре. Его кампания проходила под лозунгом «Индия прежде всего».

В ноябре в Индию прибыли корабли Тихоокеанского флота России. Деловой заход продлился до 20 ноября.