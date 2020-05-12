Индия выпустила истребители в ответ на угрозу со стороны КНР
Индийские военные расценили китайские вертолеты в районе своих границ как угрозу. В ответ на это они подняли в воздух свои истребители. Об этом сообщила «Лента.ru».
Тревогу подняли в районе приграничной индийской области Ладакх. Сообщается, что китайские вертолеты не нарушили воздушного пространства Индии.
Сайт «Русская планета» напомнил, что Индия впервые за долгие годы развернула истребители в ответ на попытку Китая нарушить воздушное пространство страны.
Напомним, ранее произошла стычка индийских и китайских пограничников на границе. В столкновении участвовали примерно 150 человек.