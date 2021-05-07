Индия вновь побила собственный рекорд по числу новых больных COVID-19

Индия вновь установила мировой антирекорд по суточному приросту заболевших COVID-19. За последние 24 часа в стране зафиксировано 414,1 тысячи заразившихся коронавирусом.

Количество новых заболевших достигло 400 тысяч человек три дня назад. С каждым днем этот показатель растет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Индии.

За последние три месяца количество больных COVID-19 в Индии прибавилось на 3,6 миллиона человек. Всего с начала пандемии зарегистрировано более 21,4 миллиона случаев. Около 17,6 миллиона жителей выздоровели, умерли от COVID-19 более 234 тысячи человек.

Лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра. За последние сутки там выявили более 57,6 тысячи заразившихся коронавирусом.

Система здравоохранения Индии не справляется с увеличившейся нагрузкой. Высокий суд Аллахабада в Индии обвинил местные власти в нехватке медицинского кислорода в больницах, которая привела к многочисленным смертям. Помимо этого, в больницах Индии столкнулись с нехваткой коек и лекарств. Многие страны, включая Россию, направили самолеты с гуманитарной помощью.